Бойфренд Харлан выдал базу о Путине, похваставшись украинским языком: мощное видео

Легендарная Ольга Харлан продолжает свою подготовку к следующим соревнованиям. В свободное время украинская фехтовальщица решила стать ближе к болельщикам и пообщалась с ними в соцсети.

Она в инстаграме оставила окошко, где все подписчики могли задать свои вопросы. На самые интересные Харлан ответила.

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У парня Харлана сине-желтое сердце

Одного из фанатов Ольги заинтересовало, обучает ли фехтовальщица своего парня Луиджи Самеле родному языку. Харлан сразу предоставила доказательства, записав видео с итальянским фехтовальщиком.

На нем Самеле идеальным украинским сказал 2 фразы, после которых сразу становится понятно, что он наш козак.

Слава Украине! Путин х***о! – заявил Луиджи.

Смотрите видео с великолепным произношением на украинском языке от Луиджи Самеле

Краткая информация о Луидже Самеле Титулованный итальянский фехтовальщик, трижды становившийся призером олимпийских игр. Многократный призер чемпионатов мира и 3-х разовый чемпион Европы. С 2018 года находится в отношениях с нашей чемпионкой Ольгой Харлан.