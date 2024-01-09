Бойфренд Харлан выдал базу о Путине, похваставшись украинским языком: мощное видео
Источник:Инстаграм Ольги Харлан
Легендарная Ольга Харлан продолжает свою подготовку к следующим соревнованиям. В свободное время украинская фехтовальщица решила стать ближе к болельщикам и пообщалась с ними в соцсети.
Она в инстаграме оставила окошко, где все подписчики могли задать свои вопросы. На самые интересные Харлан ответила.
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У парня Харлана сине-желтое сердце
Одного из фанатов Ольги заинтересовало, обучает ли фехтовальщица своего парня Луиджи Самеле родному языку. Харлан сразу предоставила доказательства, записав видео с итальянским фехтовальщиком.
На нем Самеле идеальным украинским сказал 2 фразы, после которых сразу становится понятно, что он наш козак.
Слава Украине! Путин х***о! – заявил Луиджи.
Смотрите видео с великолепным произношением на украинском языке от Луиджи СамелеИнтересно. После очного матча сборных Италии и Украины по футболу Ольга Харлан записывала видео, где в шутку рассказывала, что их пара сложно пережила это испытание, поэтому они спали отдельно.