Вона в інстаграмі залишила віконце, де всі підписники могли поставити свої запитання. На найцікавіші із них Харлан відповіла.

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Хлопець Харлан має синьо-жовте серце

Одного з фанатів Ольги зацікавило, чи навчає фехтувальниця свого хлопця Луїджі Самеле рідної мови. Харлан одразу надала докази, записавши відео з італійським фехтувальником.

На ньому Самеле ідеальною українською сказав 2 фрази, після яких одразу стає зрозуміло, що він наш козак.

Слава Україні! Путін х***о! – заявив Луїджі.

Дивіться відео з чудовою вимовою українською від Луїджі Самеле

Цікаво. Після очного матчу збірних Італії й України з футболу Ольга Харлан записувала відео, де жартома розповідала, що їх пара складно пережила це випробування, тому вони спали окремо.