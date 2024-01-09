Вона в інстаграмі залишила віконце, де всі підписники могли поставити свої запитання. На найцікавіші із них Харлан відповіла.
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Хлопець Харлан має синьо-жовте серце
Одного з фанатів Ольги зацікавило, чи навчає фехтувальниця свого хлопця Луїджі Самеле рідної мови. Харлан одразу надала докази, записавши відео з італійським фехтувальником.
На ньому Самеле ідеальною українською сказав 2 фрази, після яких одразу стає зрозуміло, що він наш козак.
Слава Україні! Путін х***о! – заявив Луїджі.
Дивіться відео з чудовою вимовою українською від Луїджі Самеле