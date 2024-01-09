Она в инстаграме оставила окошко, где все подписчики могли задать свои вопросы. На самые интересные Харлан ответила.

Читайте также Будет трудно проститься со спортом: станет ли Олимпиада-2024 последней в карьере Харлан

У парня Харлана сине-желтое сердце

Одного из фанатов Ольги заинтересовало, обучает ли фехтовальщица своего парня Луиджи Самеле родному языку. Харлан сразу предоставила доказательства, записав видео с итальянским фехтовальщиком.

На нем Самеле идеальным украинским сказал 2 фразы, после которых сразу становится понятно, что он наш козак.

Слава Украине! Путин х***о! – заявил Луиджи.

Смотрите видео с великолепным произношением на украинском языке от Луиджи Самеле

Интересно. После очного матча сборных Италии и Украины по футболу Ольга Харлан записывала видео, где в шутку рассказывала, что их пара сложно пережила это испытание, поэтому они спали отдельно.