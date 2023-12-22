Олимпийская чемпионка-2008 Ольга Харлан завоевала три медали в новом сезоне. Блестящая форма украинской саблистки дает надежду на ее успешное выступление на Играх-2024 в Париже.
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Харлан: Сейчас я должен продолжать
Впрочем, участие в Олимпиаде-2024 может быть последним в спортивной карьере Харлана.
Я ищу логическое завершение своей карьеры, потому что это уже пятые игры для меня. Это очень многое. Возраст спортсмена измеряется не в годах, а в количестве Олимпиад – это пик нашей работы за 4 года. Это как рубеж, после которого твоя жизнь может измениться как в хорошую, так и в плохую сторону. У меня был опыт в обоих случаях,
– рассказала Харлан.
Окончательное решение о завершении карьеры Ольга еще не приняла. Пока все ее мысли связаны с выступлением на Олимпийских играх.
"Будет трудно сказать спорту: "Прощай. Спасибо за все, что мне дал". Это большая часть моей жизни. Я не знаю, как буду реагировать на это, посмотрим. Я знаю, что у меня есть планы и цели после завершения карьеры. Но сейчас я должна продолжать.
Я хочу провести этот сезон с хорошим настроением, насладиться тем, что делаю. Думаю, если я буду делать свою работу с удовольствием, то и результат будет великолепен", – отметила Харлан.
Ольга Харлан на Олимпийских играх
- Ольга Харлан дебютировала на Играх-2008 в возрасте 17 лет и выиграла командное "золото".
- На Олимпиаде-2012 в Лондоне украинская саблистка завоевала "бронзу" в индивидуальных соревнованиях.
- В Рио-2016 Харлан стала бронзовым призером в личных соревнованиях и серебряным в командных.
- В Токио украинка была одной из фавориток соревнований, но прекратила выступления на первом этапе. После этой неудачи Харлан на полгода приостановила карьеру.