Харлан: Мої батьки все ще в Миколаєві

російські окупанти цинічно обстрілюють мирний Миколаїв. Саме у цьому місті народилася та тривалий час проживала українська фехтувальниця Ольга Харлан.

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На жаль, батьки титулованої спортсменки й досі там. Ольга постійно переживає за своїх рідних та не може зосередитися на своїй професійній кар'єрі.

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу фехтувальниця розповіла, чому її рідні відмовляються залишати місто.

Так, це правда, мої батьки все ще в Миколаєві, я думаю, що вони там і залишаться. Вони не хочуть нікуди їхати, хочуть залишитися там. Там є і моя бабуся, яка ледве ходить. Мої батьки дуже люблять наше місто, дуже вірять в те, що воно буде мирним, що ніяка зараза туди не зайде, ми всі миколаївці в це віримо. Я дуже переживаю, засмучуюся,

– сказала Харлан.

Наразі спортсменка мешкає в Італії, вона забрала до себе свою сестру та племінника. За словами Харлан, з її батьками все добре.

"Завжди читаю багато новин та постійно з ними на зв'язку. Я намагаюся вірити в краще. Це важко поєднувати з моєю кар'єрою. Як ви знаєте, спорт залежить від емоцій, від твого внутрішнього стану, і це завжди тебе підкошує. Але таке життя, ми повинні з цим змиритися. У мене вже стадія смиренності. Вся моя родина в Миколаєві, крім сестри та племінника.

З батьками все гаразд, вони забрали мою бабусю, їй 83, вона дуже позитивна людина, постійно говорить: "А я вже старенька, що мені, нікуди не поїду". Ну як і всі старші люди. Чую багато історій про те, що хтось повертається. Мої батьки до війни, 23 лютого, поїхали в Київ, один місяць проживали в Івано-Франківську, але потім вони повернулися. І тільки зараз я розумію це, бо декілька місяців не могла з цим змиритися", – розповіла Ольга.

До теми Окупанти обстріляли район у Миколаєві, де мешкають батьки Харлан

"Це той район, де моя мама фактично кожного дня ходила до магазину"

На початку серпня російські війська обстріляли район в Миколаєві, де мешкають рідні титулованої шаблістки.

"На початку серпня прилетіло десь за 2 кілометри від мого будинку, це той район, де живе моя бабуся, батьки. Це той район, де моя мама фактично кожного дня ходила до магазину, там було АТБ. Слава Богу, вони не влучили в багатоповерхівку. Обійшлося без жертв, але було багато поранених. Знаєте, у всіх цих ситуаціях ти намагаєшся бачити щось позитивне, що то був ранок, чи те, що там не було твоїх рідних, чи вони вже проїхали це місто", – зазначила шаблістка.

Декілька тижнів тому ці придурки намагалися влучити в міст Інгульський, кожного дня мої батьки їдуть через нього – на роботу, з роботи. Це було посеред дня. Я відразу подзвонила своїм їм, вони сказали, що вже як дві години були вдома, і в них все нормально. У такі моменти думаєш, що головне – не опинитися не в ту годину, не в тому місці,

– додала Харлан.

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