Женская сборная Украины по фехтованию на саблях проиграла в четвертьфинале этапа Кубка мира. В составе нашей команды выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Елена Кравацкая.

В 1/4 финала украинки уступили команде Кореи со счетом 36:45.

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Неудачные результаты украинцев

Лучшим среди наших в индивидуальных соревнованиях стала Елена Воронина, которая дошла до 1/8 финала, но там проиграла.

Титулованная Ольга Харлан проиграла на стадии 1/32 финала. Однако первые соревнования после паузы стали для 30-летней спортсменки крайне неудачными.

Неудачным получился старт и для украинских саблистов. Ни один из мужчин не сумел пройти квалификацию и пробиться в 1/32 турнира.