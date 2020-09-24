Венгерский "Ференцварош" сыграл первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команда украинского тренера Сергея Реброва на выезде сыграла вничью с норвежским "Мольде". К этому приложился другой украинец Игорь Харатин.

Именно "Ференцварош" в этом матче открыл счет, когда на 7-й минуте отличился Боли. А через семь минут после начала второго тайма венгерская команда была впереди с разницей в два гола.

К теме Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов квалификации 22 и 23 сентября

И после этого гости не только сравняли счет, забив два гола за десять минут, но и вышли вперед на 83-й минуте матча.

И все же "Фради" удалось добыть ничью. В конце встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Мольде". Пробивать пошел Харатин и уверенно с отметки переиграл голкипера.

Видео гола Харатина с пенальти

Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия) 3:3

Голы: Джеймс, 55, Эйкрем, 65, Элингсен, 83 – Боли, 7, Узуни, 52, Харатин, 85 (пен)

Добытая ничья оставляет хорошие шансы "Ференцварошу" выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Ответный матч в Венгрии состоится 29 сентября.

Видеообзор матча Мольде – Ференцварош