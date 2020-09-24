Угорський "Ференцварош" зіграв перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда українського тренера Сергія Реброва на виїзді зіграла внічию з норвезьким "Мольде". До цього доклався інший українець Ігор Харатін.

Саме "Ференцварош" в цьому матчі відкрив рахунок, коли на 7-й хвилини відзначився Болі. А через сім хвилин після початку другого тайму угорська команда була попереду з різницею у два голи.

До теми Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів кваліфікації 22 та 23 вересня

Та після того гості не лише зрівняли рахунок, забивши два голи за десять хвилин, але й вийшли вперед на 83-й хвилині матчу.

Та все ж "Фраді" вдалося здобути нічию. Наприкінці зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота "Мольде". Пробивати пішов Харатін і впевнено з позначки переграв голкіпера.

Відео голу Харатіна з пенальті

Мольде (Норвегія) – Ференцварош (Угорщина) 3:3

Голи: Джеймс, 55, Ейкрем, 65, Елінгсен, 83 – Болі, 7, Узуні, 52, Харатін, 85 (пен)

Здобута нічия залишає хороші шанси "Ференцварошу" вийти у груповий етап Ліги чемпіонів. Матч-відповідь в Угорщині відбудеться 29 вересня.

Відеоогляд матчу Мольде – Ференцварош