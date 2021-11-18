Два шанси України на нагороди

Відразу три українські каратистки спробують підійнятись на п'єдестал. Раніше учасниця Олімпіади Аніта Серьогіна пробилась у фінал, де буде змагатись за "золото" чемпіонату світу. Тепер до вирішальних сутичок за медалі приєднались ще дві українки – Катерина Крива та Галина Мельник.

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Дві представниці Львівської області пройшли у бронзові фінали через втішні сутички. Крива у категорії до 50 кілограмів перемогла суперниць із Шотландії, Австрії та Алжиру. Її опоненткою у боротьбі за "бронзу" буде каратистка з Казахстану.

У ваговій категорії до 68 кілограмів українська збірна теж може здобути нагороду. Мельник у бронзовому фіналі позмагається з австрійською каратисткою. На шляху до цього поєдинку Галина на татамі перемогла представниць із Бельгії та Бразилії.

Анжеліка Терлюга доволі несподівано вилетіла з турніру у третьому раунді. Її кривдницею стала олімпійська чемпіонка у Токіо Івет Горанова, яка представляє Болгарію. Ця поразка стала повторенням фіналу Олімпіади-2020.

Анастасія Степашко програла у другому раунді

Напередодні міжнародних змагань українські каратисти провели тренувальний збір у Єгипті. Чемпіонат світу триватиме до 21 листопада.