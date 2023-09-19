Не хватило времени: неожиданный клуб сделал предложение Днепру-1 по лидеру команды

Александр Пихаленок все же имел возможность покинуть украинское первенство в этом году. Но вот сторонам банально не хватило времени, чтобы закрыть все вопросы.

Хапоэль Беер-Шева заинтересован в услугах Александра Пихаленко. Вицечемпион Израиля не единственный коллектив, пытающийся заманить хавбека в свое состояние.

Достойно внимания Сказочный старт Жироны: Цыганков и Довбик принесли каталонцам четвертую победу в Ла Лиге – видео

Есть из чего выбрать

Александр Пихаленок оказался действительно лакомым кусочком для европейских клубов. Одной из очередных команд, желающей усилиться лидером Днепра-1, стал Хапоэль Беер-Шева. Более того, израильский коллектив уже даже делал предложение по поводу украинского полузащитника, но вот нашлось одно непоправимое "но".

На момент попытки Хапоэля подписать Пихаленко, время клубов было очень ограничено (через финиш трансферного окна), а потому стороны не продвинулись в переговорах. Стоит отметить, что интерес к Александру проявляют другие клубы чемпионата Израиля (только двое пробились в групповой этап еврокубков – Маккаби Хайфа в ЛЕ, а Маккаби Тель-Авив в ЛК).

Варианты хавбека с продолжением карьеры

Уже несколько европейских коллективов следят за игрой Александра Пихаленко. испанский Жирона. Каталонский клуб с радостью подписал бы еще одного украинца (также интересуется Владимиром Бражко), однако готов вернуться к этой идее зимой.

Более того, была конкретика по трансферу полузащитника со стороны польской Легии, но Днепр-1 получал предложения и уровня Бельгии, Нидерландов, Португалии по хавбеку.

Стоит отметить, что "спортклубовцы" готовы выторговать своего лидера за 3-4 миллиона евро, клаусула которого составляет 6 миллионов евро.

До этого днепровский коллектив может устроить массовую распродажу, что станет поводом для Пихаленко, чтобы переехать в иностранный чемпионат.

. Хапоэль Беер-Шева остановил свои выступления на международной арене в "полуфинале" квалификации в Лигу конференций, уступив в двухматчевом противостоянии болгарскому Левски (2:1). В прошлогоднем сезоне Хапоэль стал серебряным призером чемпионата Израиля.