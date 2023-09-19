Хапоэль Беер-Шева заинтересован в услугах Александра Пихаленко. Вицечемпион Израиля не единственный коллектив, пытающийся заманить хавбека в свое состояние.

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Александр Пихаленок оказался действительно лакомым кусочком для европейских клубов. Одной из очередных команд, желающей усилиться лидером Днепра-1, стал Хапоэль Беер-Шева. Более того, израильский коллектив уже даже делал предложение по поводу украинского полузащитника, но вот нашлось одно непоправимое "но".

На момент попытки Хапоэля подписать Пихаленко, время клубов было очень ограничено (через финиш трансферного окна), а потому стороны не продвинулись в переговорах. Стоит отметить, что интерес к Александру проявляют другие клубы чемпионата Израиля (только двое пробились в групповой этап еврокубков – Маккаби Хайфа в ЛЕ, а Маккаби Тель-Авив в ЛК).

Кстати говоря. Хапоэль Беер-Шева остановил свои выступления на международной арене в "полуфинале" квалификации в Лигу конференций, уступив в двухматчевом противостоянии болгарскому Левски (2:1). В прошлогоднем сезоне Хапоэль стал серебряным призером чемпионата Израиля.

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