Хапоель Беер-Шева зацікавлений у послугах Олександра Піхальонка. Віцечемпіон Ізраїлю не єдиний колектив, котрий намагається заманити хавбека до свого стану.

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Олександр Піхальонок виявився справді ласим шматочком для європейських клубів. Одною із чергових команд, яка жадає підсилитись лідером Дніпра-1, став Хапоель Беер-Шева. Більше того, ізраїльський колектив уже навіть робив пропозицію щодо українського півзахисника, та от знайшлося одне непоправне "але".

На момент спроби Хапоеля підписати Піхальонка, час клубів був дуже обмежений (через фініш трансферного вікна), а тому сторони не просунулися в перемовинах. Варто відзначити, що інтерес до Олександра проявляють інші клуби з чемпіонату Ізраїля (лиш двоє пробились до групового етапу єврокубків – Маккабі Хайфа в ЛЄ, а Маккабі Тель-Авів в ЛК).

До речі. Хапоель Беер-Шева зупинив свої цьогорічні виступи на міжнародній арені у "півфіналі" кваліфікації до Ліги конференцій, поступившись у двоматчевому протистоянні болгарському Левскі (2:1). У торішньому сезоні Хапоель став срібним призером чемпіонату Ізраїлю.

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