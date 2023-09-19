Гранада – Жирона 2:4

Голы Узуни, 63, Бое, 86 – Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуто, 89.

В чемпионате Испании состоялся последний матч 5-го тура Ла Лиги. В нем Жирона сыграла на выезде против Гранады, пишет 24 канал.

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Украинцы разрывают

Каталонцы впервые выпустили с первых минут обоих украинских легионеров. Если Цыганков является стабильным игроком стартового состава, то Довбык до этого появлялся только по замене.

Уже в первом тайме Жирона захватила инициативу и забила трижды. Именно Цыганков открыл счет в игре, Виктору удался невероятный выстрел издалека в "девятку".

Удвоил счет другой вингер Савио, а к третьему голу уже присоединился Артем Довбик. После подачи со штрафного нападающий вместо удара с острого угла сбросил вдоль линии. Лопесу оставалось лишь попасть в пустые ворота с метра.

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Лучше только Барса и Реал

Во втором тайме Гранада проснулась и забила дважды, но Жирона все-таки удержала победу. Еще один гол за каталонцев забил Коуто. Украинцы же матч не доиграли полностью, Цыганков пошел на 68-й минуте, а Довбык - на три минуты позже.

Победа позволила "красно-белым" остаться в группе лидеров – третье место с 13-ю баллами. Столько же Барселона, а впереди – только Реал с максимумом. В следующем туре Жирону ждет домашняя игра против Мальорки.