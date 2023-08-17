Футбольная карма существует: ездивший в Москву игрок Челси проваливает медосмотры один за другим

Хаким Зиеш отвечает за свои необдуманные поступки. Челси не может испытывать проблемного игрока.

Хаким Зиеш провалил уже второй медосмотр за лето. Футбольная карма предписывает марокканца за его поездку в Россию.

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Черная полоса в карьере

Челси никак не может расстаться с Зиешем, у которого возникают проблемы на каждом шагу. Лондонский коллектив уже долго пытается реализовать трансфер марокканского вингера в другой клуб, однако все идет коту под хвост. Хаким проваливает медосмотры один за другим, что мешает его сотрудничеству с будущими потенциальными коллективами. Наверное, он может догадаться, за что его приказывают.

Марокканец в начале лета имел возможность перебраться в саудовский Аль-Насру, за который выступает Криштиану Роналду и ряд других футбольных звезд, о коллективе отказался от трансфера вингера из-за его проблем с коленом. Второй неутешительный для Зиеша медосмотр прошел уже на днях. Галатасарай успел согласовать все условия по трансферу Хакима, однако его уже и в Турции ждало несчастье. Представители "львов" обнаружили у марокканца проблемы со здоровьем, что поставило крест на его трансфере.

Выступления Зиеша