С середины декабря 2019 по середину марта 2021 года Александр Хацкевич возглавлял российский Ротор из Волгограда. Во главе команды провел 26 матчей. Теперь этот период в тренерской карьере белорусского специалиста самый плохой в жизни.

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Указал единственное правильное направление россиянам

Бывший динамовец резко изменил свою позицию о России после полномасштабного вторжения в Украину, где он приобрел свой авторитет в мире футбола.

Александр Николаевич назвал враждебную страну "ср*ной", как и Волгоград, где он возглавлял футбольный клуб. После этих слов российские журналисты издания "Высота 102" позвонили 50-летнему белорусскому наставнику, чтобы попытаться уговорить его отречься от своих слов, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Хацкевич не стал комментировать свое заявление и просто бросил трубку. После чего россияне во второй раз позвонили по телефону бывшему тренеру киевского Динамо и нарвали на жесткий, но в то же время правильный ответ от белоруса.

Ребята, идите на х**. До свидания, е**в рот,

– ответил Хацкевич навязчивым представителя пропагандистских СМИ.

Россияне на этом не остановились и перепили Хацкевича, отказывается ли он от своих слов о "ср*ной России и Волгограде".

Вы меня вообще слыхали? Который отказываюсь? Идите на х**,

– повторно послал россиян за кораблем Хацкевич.

Напомним, что с 1996 по 2004 годы Хацкевич играл за киевское Динамо, которое впоследствии возглавлял дважды. Сначала в сентябре 2012-го (1 день), а затем летом 2017-го. Также был тренером и исполняющим обязанности главного коуча во второй команде киевлян.

После работы в киевском клубе Хацкевич поехал работать в Россию. Во главе киевлян провел 105 матчей и привел команду в два трофея. Один кубок наставник завоевал с российским клубом.

Хацкевич поехал тренировать Вторую лигу Польши