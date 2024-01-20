С середины декабря 2019 по середину марта 2021 года Александр Хацкевич возглавлял российский Ротор из Волгограда. Во главе команды провел 26 матчей. Теперь этот период в тренерской карьере белорусского специалиста самый плохой в жизни.
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Указал единственное правильное направление россиянам
Бывший динамовец резко изменил свою позицию о России после полномасштабного вторжения в Украину, где он приобрел свой авторитет в мире футбола.
Александр Николаевич назвал враждебную страну "ср*ной", как и Волгоград, где он возглавлял футбольный клуб. После этих слов российские журналисты издания "Высота 102" позвонили 50-летнему белорусскому наставнику, чтобы попытаться уговорить его отречься от своих слов, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Хацкевич не стал комментировать свое заявление и просто бросил трубку. После чего россияне во второй раз позвонили по телефону бывшему тренеру киевского Динамо и нарвали на жесткий, но в то же время правильный ответ от белоруса.
Ребята, идите на х**. До свидания, е**в рот,
– ответил Хацкевич навязчивым представителя пропагандистских СМИ.
Россияне на этом не остановились и перепили Хацкевича, отказывается ли он от своих слов о "ср*ной России и Волгограде".
Вы меня вообще слыхали? Который отказываюсь? Идите на х**,
– повторно послал россиян за кораблем Хацкевич.
Напомним, что с 1996 по 2004 годы Хацкевич играл за киевское Динамо, которое впоследствии возглавлял дважды. Сначала в сентябре 2012-го (1 день), а затем летом 2017-го. Также был тренером и исполняющим обязанности главного коуча во второй команде киевлян.
После работы в киевском клубе Хацкевич поехал работать в Россию. Во главе киевлян провел 105 матчей и привел команду в два трофея. Один кубок наставник завоевал с российским клубом.
Хацкевич поехал тренировать Вторую лигу Польши
- 16 января 2024 года Хацкевич стал главным тренером польского Заглембе, подписав контракт до конца текущего сезона-2023/2024.
- Новый клуб белорусского специалиста после 19 туров замыкает турнирную таблицу второй по силе лиги Польши (18 место), набрав всего 11 баллов. Поэтому перед белорусским тренером стоит непростая задача – вытащить команду со дна таблицы.
- Уже 20 января Хацкевич дебютирует на тренерском мостике команды. В этот день Заглембе проведет товарищескую игру против Ружомберока (начало в 14:00).