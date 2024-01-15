Александр Хацкевич - один из лучших легионеров в истории Динамо. Белорус отдал киевлянам восемь лет карьеры, а позже он еще и поработал тренером "бело-синих".
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Однако после освобождения из Динамо в 2019 году Хацкевич решил отправиться в Россию, которая уже пять года вела войну с Украиной. Тренер возглавил Ротор из Волгограда, выступавший во втором дивизионе.
Впрочем, Александр заявил, что уже сожалеет о решении. Он рассказал об этом в интервью белорусскому ютубу канала "жизнь-малина", его слова передает 24 канал.
Мой главный футбольный промах – это поездка в этот с*аный Волгоград, в эту с*аную Россию. Я признаю это,
– заявил Хацкевич.
Интересно, что за полтора года работы в России Александр впервые за 16 лет вывел Ротор в местную Премьер-лигу. Впрочем, клуб все равно решил уволить его.
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История Хацкевича в Динамо
- Александр стал игроком киевлян в 1996 году и играл за "бело-синих" до 2004-го
- в 216 матчах белорус забил 36 голов
- вместе с Динамо Хацкевич выиграл семь чемпионств, четыре Кубка и один Суперкубок Украины
- в качестве тренера киевлян Александр проработал с 2017 по 2019 годы
- при его руководстве клуб выиграл два Суперкубка Украины и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- до этого Хацкевич работал тренером юношеских команд Динамо (2010-2013), а также наставником Динамо-2 (2013-2014)