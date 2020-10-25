Состоялся самый ожидаемый бой года Хабиб – Гейджи, в котором россиянин без проблем одержал победу. Благодаря техническому нокауту боец из России пополнил свой бюджет более чем тремя миллионами долларов.

Россиянин в последнем бою заработал кругленькую сумму, которая оказалась в 5 раз больше гонорара американца. В общем гонорар обоих бойцов составил 3 миллиона 690 тысяч долларов, сообщает Sportekz.

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Гонорары бойцов

Хабиб не только защитил титул, но и гарантированно заработал 3 миллиона долларов и еще 90 тысяч бонусов за спонсорские выплаты (40 тысяч) и выступление вечера (50 тысяч).

Его соперник из Америки Гейджи получил в 5 раз меньше – всего 600 тысяч долларов. Правда, эти суммы не окончательные. Спортсмены получат еще деньги за процент от платных трансляций поединка.

Хабиб – Гейджи: главное после боя

Россиянин одержал победу во втором периоде. Хабибу удалось сделать треугольник, когда он ногами захватил голову соперника. Гейджи пытался вырваться из ловушки, но сделать этого не удалось. В итоге американец сдался – технический нокаут.

Для Хабиба эта защита стала третьей, а победа последней в карьере российского бойца. Сразу после победы Хабиб заявил, что завершает профессиональную карьеру. После боя победитель расплакался, отдавая дань памяти своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который умер от коронавируса 3 июля. По его словам, он пообещал матери, что этот бой будет последним. Она не хотела, чтобы Хабиб проводил бои без отца.

Нурмагомедов установил рекорд в 29 побед, не испытав ни одного поражения.