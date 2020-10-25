Відбувся найбільш очікуваний бій року Хабіб – Гейджі, у якому росіянин без проблем здобув перемогу. Завдяки технічному нокауту боєць з Росії поповнив свій бюджет більше, як трьома мільйонами доларів.

Росіянин в останньому бою заробив кругленьку суму, яка виявилась у 5 разів більшою за гонорар американця. Загалом гонорар обох бійців склав 3 мільйони 690 тисяч доларів, повідомляє Sportekz.

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Гонорари бійців

Хабіб не лише захистив титул, а й гарантовано заробив 3 мільйони доларів та ще 90 тисяч бонусів за спонсорські виплати (40 тисяч) та виступ вечора (50 тисяч).

Його суперник з Америки Гейджі отримав у 5 разів менше – лише 600 тисяч доларів. Щоправда, ці суми не є остаточними. Спортсмени отримають ще гроші за відсоток від платних трансляцій поєдинку.

Хабіб – Гейджі: головне після бою

Росіянин здобув перемогу у другому період. Хабібу вдалося зробити трикутник, коли він ногами захопив голову суперника. Гейджі намагався вирватися з пастки, але зробити цього не вдалося. У підсумку американець здався – технічний нокаут.

Для Хабіба цей захист став третім, а перемога останньою у кар'єрі російського бійця. Відразу після звитяги Хабіб заявив, що завершує професійну кар'єру. Після бою переможець розплакався, віддаючи данину пам'яті своєму батькові Абдулманапу Нурмагомедову, який помер від коронавірусу 3 липня. За його словами, він пообіцяв матері, що цей бій буде останнім. Вона не хотіла, щоб Хабіб проводив бої без батька.

Нурмагомедов встановив рекорд в 29 перемог, не зазнавши жодної поразки.