Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 24 октября победил Джастина Гейджи и объявил о завершении. Хабиб в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и ушел из октагона непобедимым – 29 подряд побед. Вместе с тем Хабиб покинул UFC с солидным заработком.

Журналисты издания Eurosport подсчитали, сколько составил суммарный доход Хабиба, когда он был на пике популярности в UFC.

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Сколько заработал Хабиб

По данным Forbes, в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019-го Хабиб заработал 11,5 миллиона долларов.

В эту сумму входят доходы, полученные спортсменом "благодаря эксплуатации своего таланта". Несмотря на то, что в течение 2020 года бренд Нурмагомедова не потерял в популярности, можно предположить, что он заработал как минимум столько же – это уже 23 миллиона долларов за два года.

Эта сумма не включает гонорар россиянина за бой против Джастина Гейджи. За выступление на UFC 254 Хабиб получил гарантированные 3 миллиона долларов и 90 тысяч бонуса. Таким образом, примерный заработок Нурмагомедова уже составляет 26 миллионов долларов.

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Осталось посчитать, сколько Нурмагомедов заработал до боев с МакГрегором (2 миллиона долларов), Порье (4 миллиона долларов) и Гейджи (3 миллиона).

По данным издания Sportekz, гонорары Хабиба за все время выступлений в UFC (без учета бонусов от телевидения) составили 10 миллионов долларов. Вычитаем из этой суммы три самых громких боя, вследствие чего получается 1 миллион долларов.

Таким образом суммарный доход Нурмагомедова составил 27 миллионов 90 тысяч долларов.