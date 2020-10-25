Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на момент остановки боя во втором раунде проигрывал американцу Джастину Гейджи по очкам.

Опубликованы промежуточные судейские записки боя Нурмагомедова и Гейджи. Первый раунд главного боя UFC 254 остался за американцем раздельным решением судей – 10:9, 9:10, 10:9.

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Хабиб проиграл лишь второй раунд в карьере. Первый проигранный раунд Нурмагомедова случился 6 октября 2018 года, когда судьи отдали ирландцу Конору Макгрегору третий раунд их титульного боя.

Two judges had Gaethje winning the first round against Khabib. #UFC254 pic.twitter.com/ASdtUSOPUr — Marc Raimondi (@marc_raimondi) October 24, 2020

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

В ОАЭ состоялся турнир ММА UFC254. В главном поединке чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи.

Россиянин победил удушающим приемом "треугольник" во втором раунде. Хабиб победил во всех 29 боях в ММА (13 – в UFC).

После победы чемпион объявил о завершении карьеры.