Хабиб проиграл второй раунд в карьере: судейские записки боя с Гейджи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на момент остановки боя во втором раунде проигрывал американцу Джастину Гейджи по очкам.
Опубликованы промежуточные судейские записки боя Нурмагомедова и Гейджи. Первый раунд главного боя UFC 254 остался за американцем раздельным решением судей – 10:9, 9:10, 10:9.
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Хабиб проиграл лишь второй раунд в карьере. Первый проигранный раунд Нурмагомедова случился 6 октября 2018 года, когда судьи отдали ирландцу Конору Макгрегору третий раунд их титульного боя.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC
В ОАЭ состоялся турнир ММА UFC254. В главном поединке чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи.
Россиянин победил удушающим приемом "треугольник" во втором раунде. Хабиб победил во всех 29 боях в ММА (13 – в UFC).
После победы чемпион объявил о завершении карьеры.