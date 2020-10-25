Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов на момент зупинки бою в другому раунді програвав американцеві Джастіну Гейджі за очками.

Опубліковані проміжні суддівські записки бою Нурмагомедова і Гейджі. Перший раунд головного бою UFC 254 залишився за американцем роздільним рішенням суддів – 10:9, 9:10, 10:9.

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Хабіб програв лише другий раунд в кар'єрі. Перший програний раунд Нурмагомедова трапився 6 жовтня 2018 року, коли судді віддали ірландцеві Конору Макгрегору третій раунд їх титульного бою.

Two judges had Gaethje winning the first round against Khabib. #UFC254 pic.twitter.com/ASdtUSOPUr — Marc Raimondi (@marc_raimondi) October 24, 2020

Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри в UFC

В ОАЕ відбувся турнір ММА UFC254. У головному поєдинку чемпіон промоушена в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов переміг американця Джастіна Гейджі.

Росіянин переміг задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді. Хабіб переміг у всіх 29 боях в ММА (13 – в UFC).

Після перемоги чемпіон оголосив про завершення кар'єри.