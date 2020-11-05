Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов 24 жовтня переміг Джастіна Гейджі та оголосив про завершення. Хабіб втретє захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі й пішов з октагона непереможним – 29 поспіль звитяг. Разом з тим, Хабіб покинув UFC із солідним заробітком.

Журналісти видання Eurosport підрахували, скільки склав сумарний дохід Хабіба, коли він був на піку популярності в UFC.

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Скільки заробив Хабіб

За даними Forbes, у період з 1 червня 2018 року до 31 травня 2019-го Хабіб заробив 11,5 мільйона доларів.

У цю суму входять доходи, отримані спортсменом "завдяки експлуатації свого таланту". Зважаючи на те, що протягом 2020 року бренд Нурмагомедова не втратив у популярності, можна припустити, що він заробив як мінімум стільки ж – це вже 23 мільйони доларів за два роки.

Ця сума не включає гонорар росіянина за бій проти Джастіна Гейджі. За виступ на UFC 254 Хабіб отримав гарантовані 3 мільйони доларів і 90 тисяч бонусу. Таким чином, приблизний заробіток Нурмагомедова уже складає 26 мільйонів доларів.

Як це було Хабіб Нурмагомедов ефектно переміг Джастіна Гейджі на UFC 254 та оголосив про закінчення кар'єри

Залишилося порахувати, скільки Нурмагомедов заробив до боїв з МакГрегором (2 мільйони доларів), Пор'є (4 мільйони доларів) і Гейджі (3 мільйони).

За даними видання Sportekz, гонорари Хабіба за весь час виступів в UFC (без урахування бонусів від телебачення) склали 10 мільйонів доларів. Віднімаємо з цієї суми три найгучніші бої, внаслідок чого виходить 1 мільйон доларів.

Таким чином сумарний дохід Нурмагомедова склав 27 мільйонів 90 тисяч доларів.