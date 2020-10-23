Уже в субботу, 24-го октября, определится чемпион мира UFC в легком весе. Россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в бою с Джастином Гейджи. Бойцы провели дуэль взглядов перед боем.

Хабиб и американец Джастин Гейджи встретились на пресконференции перед поединком. Об этом сообщает 24 канал.

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Под аккомпанемент уважения

Традиционно для боев UFC Хабиб и Гейджи провели дуэль взглядов. В отличие от Конора МакГрегора, или Тони Фергюсона оба бойца вели себя сдержанно.

Нурмагомедов и Гейджи пожали друг другу руки и несколько секунд смотрели в глаза. Так называемые "смотрелки" прервал президент UFC Дейна Уайт.

Непобедимый Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула чемпиона UFC. Весной россиянин должен был встретиться с Тони Фергюсоном, но бой сорвался из-за карантина.

Хабиба заменил Джастин Гейджи и сенсационно победил Фергюсона. Гейджи стал временным чемпионом UFC. Таким образом, Хабиб и Гейджи определят судьбу титула чемпиона мира в легком весе.

В Украине поединок покажет телеканал Setanta. Начало UFC 254 в 21: 00.