Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи провели дуэль взглядов перед боем: видео
Уже в субботу, 24-го октября, определится чемпион мира UFC в легком весе. Россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в бою с Джастином Гейджи. Бойцы провели дуэль взглядов перед боем.
Хабиб и американец Джастин Гейджи встретились на пресконференции перед поединком. Об этом сообщает 24 канал.
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Под аккомпанемент уважения
Традиционно для боев UFC Хабиб и Гейджи провели дуэль взглядов. В отличие от Конора МакГрегора, или Тони Фергюсона оба бойца вели себя сдержанно.
Нурмагомедов и Гейджи пожали друг другу руки и несколько секунд смотрели в глаза. Так называемые "смотрелки" прервал президент UFC Дейна Уайт.
Непобедимый Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула чемпиона UFC. Весной россиянин должен был встретиться с Тони Фергюсоном, но бой сорвался из-за карантина.
Хабиба заменил Джастин Гейджи и сенсационно победил Фергюсона. Гейджи стал временным чемпионом UFC. Таким образом, Хабиб и Гейджи определят судьбу титула чемпиона мира в легком весе.
В Украине поединок покажет телеканал Setanta. Начало UFC 254 в 21: 00.
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