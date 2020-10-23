Уже в суботу, 24-го жовтня, визначиться чемпіон світу UFC у легкій вазі. Росіянин Хабіб Нурмагомедов проведе захист титулу в бою з Джастіном Гейджі. Бійці провели дуель поглядів перед боєм.

Хабіб та американець Джастін Гейджі зустрілися на пресконференції перед поєдинком. Про це повідомляє 24 канал.

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Під акомпанемент поваги

Традиційно для боїв UFC Хабіб і Гейджі провели дуель поглядів. На відміну від Конора МакГрегора, чи Тоні Фергюсона обидва бійці поводилися стримано.

Нурмагомедов та Гейджі потиснули одне одному руки та декілька секунд дивилися в очі. Так звані "дивоглядки" перервав президент UFC Дейна Уайт.

Непереможний Хабіб Нурмагомедов проводитиме захист титулу чемпіона UFC. Навесні росіянин мав зустрітися з Тоні Фергюсоном, але бій зірвався через карантин.

Хабіба замінив Джастін Гейджі й сенсаційно переміг Фергюсона. Гейджі став тимчасовим чемпіоном UFC. Таким чином, Хабіб і Гейджі визначать долю титула чемпіона світу в легкій вазі.

В Україні поєдинок покаже телеканал Setanta. Початок UFC 254 о 21:00.