Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет защиту чемпионского титула UFC в легком весе. Хабиб 24 октября встретится с американцем Джастином Гейджі в рамках UFC 254. Где смотреть бой в Украине – читайте в материале Спорт 24.

Хабиб – Гейджи где смотреть

Поединок Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи состоится на "бойцовском острове" в Абу-Даби. Об этом сообщает 24 канал.

К теме: Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи: прогноз на бой UFC 254

Начало UFC 254 в 21:00 по киевскому времени.

Бой Хабиба и Гейджи в Украине покажет телеканал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Что на кону боя

Непобедимый Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула чемпиона UFC. Весной россиянин должен был встретиться с Тони Фергюсоном, но бой сорвался из-за карантина.

Хабиба заменил Джастин Гейджи и сенсационно победил Фергюсона. Гейджи стал временным чемпионом UFC.

Таким образом, Хабиб и Гейджи определят судьбу титула чемпиона мира в легком весе.