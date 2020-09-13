Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов неожиданно прервал подготовку к бою против временного чемпиона UFC Джастина Гейджи. Причина – проблемы со здоровьем.

Российский боец ​​прилетел в ОАЭ, где планирует провести свою подготовку к поединку. По прибытии Хабиб пожаловался на сильную зубную боль, поэтому на несколько дней прекратил тренироваться, сообщил боец ​​в комментарии для ТАСС.

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По словам Хабиба, подготовка к бою пройдет прекрасно, в ОАЭ его команда находится только второй день.

Боец рассказал, что у него болит зуб и опухла щека. Хабиб подчеркнул, если люди видели его на турнире, который был посвящен его отцу, то он тоже находился в маске, которую надел он через боль в зубе.

По его прогнозам, он уже в ближайшее время возобновит тренировки, а активная работа перед боем началась еще в июле.

Хабиб – Гейджи: новая дата боя

Бой с Гейджи должен был состояться 19 сентября на турнире UFC 253, но россиянин отказался. В команде Хабиба говорят, что российский боец ​​проведет бой с Гейджи до конца 2020 года.

Добавим, что отец Хабиба умер 3 июля из-за осложнений от коронавируса.

Ранее сообщалось, что менеджер чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Али Абдель-Азиз опроверг слухи о завершении карьеры бойца. Он попросил отнестись с уважением к бойцу и не распространять ложь.

Поединок уже официально подтвержден. Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 255. Местом поединка выступит Лас-Вегас или Абу-Даби.