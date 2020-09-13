Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов несподівано перервав підготовку до бою проти тимчасового чемпіона UFC Джастіна Гейджі. Причина – проблеми зі здоров'ям.

Російський боєць прилетів в ОАЕ, де планує провести свою підготовку до поєдинку. Після прибуття Хабіб пожалівся на сильну зубну біль, тому на декілька днів припинив тренуватись, повідомив боєць у коментарі для ТАСС.

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За словами Хабіба, підготовка до бою відбудеться чудово, у ОАЕ його команда перебуває лише другий день.

Боєць розповів, що у нього болить зуб та опухла щока. Хабіб наголосив, якщо люди бачили його на турнірі, який був присвячений його батьку, то він теж перебував у масці, яку надягнув він через біль у зубі.

За його прогнозами, він вже найближчим часом відновить тренування, а активна робота до бою розпочалась ще у липні.

Хабіб – Гейджі: нова дата бою

Бій з Гейджі мав відбутись 19 вересня на турнірі UFC 253, але росіянин відмовився. У команді Хабіба говорять, що російський боєць проведе бій із Гейджі до кінця 2020 року.

Додамо, що батько Хабіба помер 3 липня через ускладнення від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що менеджер чемпіона легкого дивізіону UFC Хабіба Нурмагомедова (28-0) Алі Абдель-Азіз спростував чутки про завершення кар'єри бійця. Він попросив поставитися з повагою до бійця і не поширювати брехню.

Поєдинок вже офіційно підтверджений. Бій відбудеться 24 жовтня в рамках турніру UFC 255. Місцем поєдинку виступить Лас-Вегас або Абу-Дабі.