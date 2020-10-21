В субботу, 24-го октября, состоится бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи. На кону поединка будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе. Прогноз на главный бой UFC 254 – читайте в материале Спорт 24.

Нурмагомедов – Гейджи: прогноз на бой UFC 254

Россиянин Нурмагомедов не выходил в октагон более года. Сначала помешала его бою с Тони Фергюсоном пандемия. Впоследствии из-за смерти отца пришлось сместить дату встречи с Гейджи. Об этом сообщает 24 канал.

В поединке с Гейджи 32-летний Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира.

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Американцу Гейджи в некотором смысле повезло. 31-летний Джастин заменил именно Хабиба в поединке с Тони Фергюсоном и сенсационно победил. Это принесло Джастину не только славу, но и бой с Хабибом.

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Хабиб Нурмагомедов имеет удивительную беспроигрышную серию из 28 поединков. Букмекеры не сомневаются, что россиянин продолжит ее до 29. На победу Хабиба в поединке с Гейджи специалисты предлагают коэффициент 1,33.

Гейджи не привыкать к статусу андердога, ведь в поединке с тем же Фергюсоном его списывали со счетов. Победу Джастина специалисты оценивают коэффициентом 3,98.

Отметим, что в Marathonbet на этот бой нулевая маржа.

Оба бойца исповедуют разные стили, поэтому их бой будет столкновением школ. Победит тот, кто будет диктовать условия боя благодаря своим сильным сторонам.

Главным оружием Нурмагомедова является борцовский стиль. Десять поединков он выиграл сдачей соперника после болевых приемов. Коэффициент на то, что Гейджи откажется продолжать бой и Хабиб выиграет благодаря отказу – 2,69.

При этом сильной стороной Гейджи является его нокаутирующий удар. Американец выиграл 22 матча из 24. Аж 19 раз Джастин отправлял соперников в нокаут.

Коэффициент на то, что Гейджи победит Хабиба нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией – 6,70.

Оба бойца только однажды прошли всю пятираундовую дистанцию боя. Хабиб чаще всего побеждает в первом или втором раунде. Коэффициент, что Нурмагомедов выиграет в первом же раунде – 5,95. Если же россиянин одержит победу во второй 5-минутке – 7,30.

Что касается Гейджи, то букмекеры считают, что у Джастина также есть шанс одержать быструю победу. Его победа в первом раунде оценена коэффициентом 22. Если же бой пройдет все 5 раундов и победу одержит Гейджи – коэффициент 7,60.

Поединок Хабиб Нурмагомедов-Джастин Гейджи состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Начало UFC 254 в 21: 00 по киевскому времени.