У суботу, 24-го жовтня, відбудеться бій Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона UFC у легкій вазі. Прогноз на головний бій UFC 254 – читайте у матеріалі Спорт 24.

Нурмагомедов – Гейджі: прогноз на бій UFC 254

Росіянин Нурмагомедов не виходив у октагон понад рік. Спершу на заваді його бою з Тоні Фергюсоном стала пандемія. Згодом через смерть батька довелося змістити дату зустрічі з Гейджі. Про це повідомляє 24 канал.

У поєдинку з Гейджі 32-річний Нурмагомедов захищатиме титул чемпіона світу.

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Американцеві Гейджі у деякому сенсі пощастило. 31-річний Джастін замінив саме Хабіба у поєдинку з Тоні Фергюсоном і сенсаційно переміг. Це принесло Джастіну не тільки славу, але й бій з Хабібом.

Прогноз Marathonbet

Хабіб Нурмагомедов має дивовижну безпрограшну серію з 28 поєдинків. Букмекери не сумніваються, що росіянин продовжить її до 29. На перемогу Хабіба в поєдинку з Гейджі фахівці пропонують коефіцієнт 1,33.

Гейджі не звикати до статусу андердога, адже в поєдинку з тим же Фергюсоном його списували з рахунків. Звитягу Джастіна фахівці оцінюють коефіцієнтом 3,98.

Зазначимо, що в Marathonbet на цей бій нульова маржа.

Обидва бійці сповідують різні стилі, тому їх бій буде зіткненням шкіл. Переможе той, хто диктуватиме умови бою завдяки своїм сильним сторонам.

Головною зброєю Нурмагомедова є борцівський стиль. Десять поєдинків він виграв здачею суперника після больових прийомів. Коефіцієнт на те, що Гейджі відмовиться продовжувати бій і Хабіб виграє завдяки відмові – 2,69.

Натомість сильною стороною Гейджі є його нокаутуючий удар. Американець виграв 22 поєдинки з 24. Аж 19 разів Джастін відправляв суперників у нокаут.

Коефіцієнт на те, що Гейджі переможе Хабіба нокаутом, технічним нокаутом або дискваліфікацією – 6,70.

Обидва бійці тільки одного разу пройшли всю п'ятираундову дистанцію бою. Хабіб найчастіше перемагає у першому або другому раунді. Коефіцієнт, що Нурмагомедов виграє у першому ж раунді – 5,95. Якщо ж росіянин здобуде звитягу у другій 5-хвилнці – 7,30.

Щодо Гейджі, то букмекери вважають, що Джастін також маєш шанс здобути швидку перемогу. Його перемога у першому раунді оцінена коефіцієнтом 22. Якщо ж бій пройде всі 5 раундів і перемогу здобуде Гейджі – коефіцієнт 7,60.

Поєдинок Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі відбудеться 24 жовтня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. Початок UFC 254 о 21:00 за київським часом.