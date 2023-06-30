Больше никаких матчей на "болотах": польский футболист расторг контракт с российским клубом

Польша стала крепкой союзницей Украины в войне против России. Это касается и польского спорта и спортсменов, в свое время выступавших на "болотах".

Еще 2 марта 2022 года российский футбольный клуб Краснодар ощутил на себе все последствия безумных планов Владимира Путина. Из команды сбежали легионеры, среди которых был польский футболист Гжегож Крыховьяк

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Удалось разорвать все связи с российским клубом

Сообщалось, что именно поляк был главным мятежником команды и организовал бегство из клуба всех легионеров. Однако впоследствии Криховьяк опроверг эту информацию. Он заверил, что может отвечать только за себя и не может продолжать выступать в стране, напавшей на соседнюю Украину.

Следующим клубом в карьере поляка стал Аль-Шабаб, где он выступал в аренде, из-за действующего контракта с российским Краснодаром. Теперь уже Криховяк рассказал радостную информацию – ему удалось расторгнуть контракт с клубом страны-агрессора. Теперь его уже ничего не совмещает с Краснодаром.

Отмечается, что 1 июля 2023 польский опорник будет свободным агентом. Вероятно, что Криховьяк станет полноценным футболистом Аль-Шабаба.

Когда появилась возможность расторгнуть контракт, мое решение было понятно. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить Краснодару, что хочу окончательно разойтись. После начала войны моя позиция была четкой, потому нет смысла искать другую аренду. Теперь есть возможность начать новую главу в моей карьере. У меня есть несколько предложений. Первый и главный вариант – остаться в Аль-Шабабе,

– сказал Криховяк.

Аль-Шабаб занял 4 место, за 30 туров клуб Криховяка набрал 56 баллов. Далее команда будет играть в арабской Лиге чемпионов. 28 июля Аль-Шабаб сыграет против Аль-Насра, за который выступает Криштиану Роналду.

Гжегож Криховьяк с 2018-го играл в России