Известный коллаборант Валерий Горбань назначен руководителем региональной общественной организации "Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта". Это очередной провал от окупантов. Если вы думали, что хуже не может быть, то россияне решили переплюнуть все наши ожидания.

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Какая федерация – такой и руководитель

Отметим, что федерация автомобильного и мотоциклетного спорта появилась в российском реестре только в апреле 2023 года. Теперь эта организация еще и получила "достойного руководителя".

Ранее Горбань был депутатом Оппоблока и помощником нардепа Евгения Балицкого. Также коллаборант совмещал эту работу со спортом, был профессиональным гонщиком. Однако его спортивную карьеру погубил алкоголь. Дело переворачивать стакан с такими крепкими напитками переросло в его жизнь.

Горбань стал алкоголиком, поэтому ему запретили садиться за руль в профспорте. Также коллаборант отличался авариями и семейными разборками.

Однако теперь россияне нашли для пьяницы Горбаня новое место в спорте, но теперь уже на руководящей должности. В настоящее время коллаборант находится на службе врага.

Россияне не перестают нас удивлять своим цирком, который скоро будут производить только на своих "болотах". Ведь ВСУ каждый день возвращают наши временно оккупированные территории под контроль Украины.

Отметим, что 28 июня во временно оккупированном Мелитополе прогремели 6 взрывов. Захватчики превратили украинский город Запорожской области в военную базу и используют для ударов по неоккупированной части Украины.