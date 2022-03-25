Криховяк: Это было тяжелое, но очевидное решение

32-летний польский опорник сменил российский Краснодар на греческий АЭК. Таким поступком Гжегож Криховяк выразил свою поддержку Украине, которая страдает от нападения российской орды.

К теме Последствия "русского мира" после нападения на Украину: Краснодар покидают все легионеры

Футболист сборной Польши объяснил свое решение покинуть чемпионат страны-агрессора. По словам Криховяка, такое решение было логичным, ведь он не мог выступать в России, когда в Украине гибнут люди.

Это было тяжелое, но очевидное решение. С началом войны я внимательно следил за происходящим в соседней стране. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными. Там гибнут обычные люди, дети. На это сложно смотреть, сердце разрывается, я не мог сделать иначе, потому ушел. Был ли это личный протест? Не хочу так называть. Я чувствовал внутри, что это просто необходимо. С полным пониманием последствий, которые могут упасть на меня. Это было мое нравственное личное решение,

– заявил польский футболист.

Поляк не возглавлял бунт на корабле под названием "Краснодар"

Гжегож опроверг информацию о том, что он был инициатором бойкота легионеров Краснодара. Криховяк заверил, что никогда в жизни никого не уговаривал покинуть команду. Большинство игроков самостоятельно решили покинуть или расторгнуть контракт с российским клубом.