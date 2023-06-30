Ще 2 березня 2022 року російський футбольний клуб Краснодар відчув на собі усі наслідки божевільних планів Владіміра Путіна. З команди втекли легіонери, серед яких був польський футболіст Гжегож Крихов'як.

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Вдалось розірвати усі зв'язки із російським клубом

Повідомлялось, що саме поляк був головним бунтівником команди та організував втечу із клубу усіх легіонерів. Однак згодом Крихов'як спростував цю інформацію. Він запевнив, що може відповідати лише за себе та не може продовжувати виступати у країні, яка напала на сусідню Україну.

Наступним клубом у кар'єрі поляка став Аль-Шабаб, де він виступав в оренді, через чинний контракт із російським Краснодаром. Тепер вже Крихов'як розповів радісну інформацію – йому вдалось розірвати контракт із клубом країни-агресора. Тепер його вже нічого не поєднує з Краснодаром.

Зазначається, що 1 липня 2023 року польський опорник буде вільним агентом. Ймовірно, що Крихов'як стане повноцінним футболістом Аль-Шабаба.

Коли з'явилася можливість розірвати контракт, моє рішення було зрозумілим. Я не хотів туди повертатися, тож зателефонував своєму агенту, щоб повідомити Краснодар, що хочу остаточно розійтися. Після початку війни моя позиція була чіткою, тому немає сенсу шукати іншу оренду. Тепер є можливість розпочати новий розділ у моїй кар'єрі. Я маю кілька пропозицій. Перший та головний варіант – залишитися в Аль-Шабабі,

– сказав Крихов'як.

Аль-Шабаб посів 4-те місце, за 30 турів клуб Крихов'яка набрав 56 балів. Далі команда гратиме у арабській Лізі чемпіонів. 28 липня Аль-Шабаб зіграє проти Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду.

Гжегож Крихов'як із 2018-го грав у Росії