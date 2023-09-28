В андеркарде суперфайта свой поединок проведет бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Он в третий раз после возвращения в бокс выйдет в ринг и будет боксировать против Исаака Родригеса.

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Амбициозные планы украинского боксера

Александр Гвоздик в феврале 2023 вернулся в ринг после 3-летней паузы. Он победил по очкам мексиканца Жозуе Обандо и нокаутировал именитого латыша Ричардса Болотникса. После этих поединков украинец почувствовал уверенность в своих силах и рассказал с кем бы хотел подраться в будущем.

Сейчас я полностью сосредоточен на своем следующем сопернике, Исааке Родригесе. Я верю, что выиграю этот бой, после этого я хочу сразиться с лучшими. Я хочу подраться с Биволом и Бетербиевым, я готов к ним. Если не удастся сразиться с ними, то я готов сразиться с Буатси, Азизом и другими,

– сказал Гвоздик.

Напомним, что в октябре 2019 года украинский боксер проиграл Бетербиеву в объединительном поединке, после чего объявил о завершении карьеры, однако вернулся на ринг в феврале 2023 года, чтобы снова попытаться вернуться на вершину.

Справка. Сейчас титулами в полутяжелом весе владеют именно желанные соперники Александра Гвоздика – россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, последний нанес украинцу единственное поражение в профессиональном боксе, всего на счету Гвоздика 20 поединков, в которых он одержал 19 побед, из которых 15 – нокаутом.