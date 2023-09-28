В андеркарді суперфайту свій поєдинок проведе колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик. Він утретє після поверення у бокс вийде у ринг та буде боксувати проти Ісаака Родрігеса.

Читайте також "Тупе, тупе": Баюл присоромила Ломаченка через беззубу позицію щодо війни в України

Амбітні плани українського боксера

Олександр Гвоздик у лютому 2023 року повернувся у ринг після 3-річної паузи. Він переміг за очками мексиканця Жозуе Обандо та нокаутував іменитого латвійця Річардса Болотнікса. Після цих поєдинків українець відчув упевненість у своїх силах та розповів з ким би хотів побитися у майбутньому.

Зараз я повністю зосереджений на своєму наступному супернику, Ісааку Родрігесу. Я вірю, що виграю цей бій, після цього я бажаю битися з найкращими. Я хочу побитися з Біволом та Бетербієвим, я готовий до них. Якщо не вдасться побитися з ними, то я готовий битися з Буатсі, Азізом та іншими,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року український боксер програв Бетербієву в об’єднавчому поєдинку, після чого оголосив про завершення кар’єри, проте повернувся на ринг у лютому 2023 року, щоб знову спробувати повернутися на вершину.

Довідка. Наразі титулами у напівважкій вазі володіють саме бажані супереники Олександра Гвоздика – росіяни Дмитро Бівол та Артур Бетербієв, останній завдав українцю єдиної поразки у професійному боксі, усього на рахунку Гвоздика 20 поєдинків, у яких він здобув 19 перемог, з яких 15 – нокаутом.