Соперником 35-летнего Гвоздика был мексиканец Хосе Обандо. Отметим, что только за день до поединка у Александра сменился оппонент. Сначала украинец должен был подраться против аргентинца Хорхе Миранды. Но в последний момент все переиграло в пользу украинского боксера.

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Уже с первого раунда украинец владел преимуществом не слишком успешным боксером. В активе Обандо было до боя против Гвоздика 34 поражения при 20 победах. В итоге судьи отдали победу Александру по единогласному решению – 60-54, 60-54 и 60-54.

Гвоздик: Как минимум один бой еще проведу

Александр Гвоздик прокомментировал свое победное возвращение на ринг. Украинский боксер рассказал о предстоящих планах на 2023 год.

Также Гвоздик не планирует снова завязывать с боксом. Александр готов провести титульный поединок, но ориентировочно в следующем 2024 году.

Поединком доволен в целом. Я выполнил задачи, которые ставил перед собой. Что касается дальнейшей карьеры? Как минимум один бой еще проведу, было бы хорошо, если больше. Планирую боксировать снова в мае. Что касается титульного боя, хотел бы это сделать в следующем году, будем смотреть по ситуации,

– сказал Гвоздик.

Ранее обидчик Обандо назвал патриотическую причину своего возвращения на ринг после 3-летнего перерыва.