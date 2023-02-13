Соперником 35-летнего Гвоздика был мексиканец Хосе Обандо. Отметим, что только за день до поединка у Александра сменился оппонент. Сначала украинец должен был подраться против аргентинца Хорхе Миранды. Но в последний момент все переиграло в пользу украинского боксера.
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Гвоздик: Как минимум один бой еще проведу
Александр Гвоздик прокомментировал свое победное возвращение на ринг. Украинский боксер рассказал о предстоящих планах на 2023 год.
Также Гвоздик не планирует снова завязывать с боксом. Александр готов провести титульный поединок, но ориентировочно в следующем 2024 году.
Поединком доволен в целом. Я выполнил задачи, которые ставил перед собой. Что касается дальнейшей карьеры? Как минимум один бой еще проведу, было бы хорошо, если больше. Планирую боксировать снова в мае. Что касается титульного боя, хотел бы это сделать в следующем году, будем смотреть по ситуации,
– сказал Гвоздик.
Ранее обидчик Обандо назвал патриотическую причину своего возвращения на ринг после 3-летнего перерыва.
- До этого возвращение Гвоздик провел свой последний поединок в октябре 2019 года. Это сражение закончилось ужасно для Александра. Украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном бою и потерял свой чемпионский титул.
- А уже летом 2020 года Гвоздик объявил, что заканчивает с карьерой профессионального боксера.