Суперником 35-річного Гвоздика був мексиканець Хосе Обандо. Відзначимо, що лише за день до поєдинку в Олександра змінився опонент. Спершу українець повинен був побитись проти аргентинця Хорхе Міранди. Але в останній момент все перегралось на користь українського боксера.
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Гвоздик: Як мінімум один бій ще проведу
Олександр Гвоздик прокоментував своє переможне повернення на ринг. Український боксер розповів про майбутні плани на 2023-й рік.
Також Гвоздик не планує знову зав'язувати з боксом. Олександр готовий провести титульний двобій, але орієнтовно у наступному 2024 році.
Поєдинком задоволений в цілому. Я виконав ті задачі, які ставив перед собою. Щодо подальшої кар'єри? Як мінімум один бій ще проведу, було б добре, якщо більше. Планую боксувати знов у травні. Стосовно титульного бою, хотів би це зробити наступного року, будемо дивитись по ситуації,
– сказав Гвоздик.
Раніше кривдник Обандо назвав патріотичну причину свого повернення на ринг після 3-річної перерви.
- До цього повернення Гвоздик провів свій останній поєдинок ще у жовтні 2019 року. Той бій закінчився жахливо для Олександра. Українець програв росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому бою та втратив свій чемпіонський титул.
- А вже влітку 2020 року Гвоздик оголосив, що закінчує з кар'єрою професійного боксера.