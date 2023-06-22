Известный украинский боксер предложил реванш россиянину, которого уже побеждал на его территории

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик бросил вызов чемпиону WBA из России. Украинец уже побеждал его в 2013 году.

Украинский экс-чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик обратился к действующему чемпиону WBA Дмитрию Биволу. Наш боксер хочет победить россиянина еще раз.

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Предыдущий бой закончился победой Гвоздика на территории соперника

Александр побеждал россиянина на Универсиаде в 2013 году, которая проходила в Казани. Тогда украинец стал победителем соревнований в весовой категории до 81 килограмма, а россиянин удовлетворился серебром.

Бивол, какое досадное поражение. Хочешь реванш?

– написал Гвоздик, опубликовав фото с церемонии награждения.

Чем известен Александр Гвоздик

Александр Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, а в 2018 году благодаря победе над Адонисом Стивенсоном украинец стал чемпионом мира по версии WBC. Украинец в октябре 2019 проиграл техническим нокаутом бой против россиянина Артура Бетербиева, после чего решил завершить карьеру. В феврале 2023 года Гвоздик возобновил карьеру и уже провел два победных поединка. Свой последний бой 36-летний украинец провел в мае, когда досрочно победил Ричарда Болотника из Латвии.