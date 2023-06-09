Украинский боксер поможет абсолютному чемпиону подготовиться к реваншу против россиянина

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик вернется в тренировочный лагерь Сауля Альвареса. Мексиканец будет спарринговать с украинским боксером в преддверии боя против россиянина Дмитрия Бивола.

Канело пригласил в свой лагерь Александра Гвоздика. Украинский боксер уже прокомментировал приглашение и вспомнил первое сражение между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом, в котором победил россиянин.

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Гвоздик: Надеюсь, что будет лучше, потому что он меня уже пригласил спарринг-партнером

Гвоздик надеется, что сможет помочь мексиканцу как можно лучше подготовиться ко второй встрече с россиянином. Ранее украинец приезжал в лагерь Альварес перед первым боем против Бивола.

Кроме того, что Канело был травмирован, он не выкладывался на 100% в кемпе перед первым боем с Биволом. Как это будет во втором – я не знаю. Надеюсь, что будет лучше, потому что он меня уже пригласил спарринг-партнером. Надеюсь, что где-то через месяц мы начнем. Постараюсь его мотивировать, чтобы на этот раз было лучше,

– сказал Гвоздик.

Интересно, что только в мае была названа возможная дата реванша Альварес – Бивол. Боксеры снова смогут выйти в ринг друг против друга в сентябре, а бой может состояться в Лас-Вегасе. Для этого нужно, чтобы россиянин дал свое "добро" на этот реванш.

Напомним, что 6 мая Гвоздик нокаутировал латвийца Ричарда Болотника в андеркарде боя Сауль Альварес – Джон Райдер. В 6-м раунде рефери остановил избиение соперника Александра. Украинец оформил 19 победу в профессиональной карьере и вторую по возвращении на ринг.

Сауль же победил Райдера благодаря единогласному решению судейских записок – 120:107 и дважды по 118:109.