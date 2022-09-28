Гвоздик объяснил, почему в США мало кто знает об Усике и Ломаченко
Александр Гвоздик уже 9 лет проживает в США, сам спортсмен родом из Харькова. Он рассказал об отношении украинских ведущих боксеров за океаном.
Гвоздик: Так же, как никто здесь не знает Сашка Усика
В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Александр Гвоздик рассказал, как относятся к Василию Ломаченко и Александру Усику и другим.
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Я могу назвать его звездой здесь в США (Ломаченко – 24 канал). Он популярен. Если мы говорим о мире бокса, то он, безусловно, звезда во всем мире. А если мы говорим о рядовых гражданах, то я не думаю, что многие его знают. Так же, как никто здесь не знает Сашка Усика... Да, пожалуй, и Тайсона Фьюри здесь не каждый знает. Потому что здесь люди больше сфокусированы на бейсболе, НБА, НХЛ. Их основные звезды по этим видам спорта,
– сказал Гвоздик.
"Или если это бокс... Во-первых, это должен быть американец. А во-вторых, это должен быть талантливый и популярный здесь американец. Как Мейвезер, Тайсон – конечно их все знают. Или бойцы UFC. Сказать, что наши ребята... Кто-то, кроме Головкина, Ковалева, Кличко... Все остальные, мне кажется, среди рядовых граждан не очень популярны", – добавил боксер.
Эксклюзивное интервью Александра Гвоздика о возвращении на ринг, вероятном бое с российскими боксерами, отношения с Усиком и Ломаченко читайте по ссылке.
Главное из интервью боксера
- Александр Гвоздик рассказал об отношениях с Василием Ломаченко, а также об "игнорировании" после поединка Альварес – Головкин.
- Гвоздик рассказал, почему бы согласился на бой с россиянами.
- Боксер прокомментировал возможный поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри и постоянные обращения "Цыганского короля" к украинцу.
- Уже этой осенью Александр может вернуться на ринг после двухлетней паузы. Он рассказал, что заставило его это сделать.