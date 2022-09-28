Гвоздик: Так само, як ніхто тут не знає Сашка Усика

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Гвоздик розповів, як відносяться до Василя Ломаченка та Олександра Усика та інших.

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Я можу назвати його зіркою тут у США (Ломаченка – 24 канал). Він популярний. Якщо ми кажемо про світ боксу, то він безперечно зірка в усьому світі. А якщо ми кажемо про пересічних громадян, то я не думаю, що багато людей його знають. Так само, як ніхто тут не знає Сашка Усика... Та, мабуть, і Тайсона Ф'юрі тут не кожен знає. Тому що тут люди більше сфокусовані на бейсболі, НБА, НХЛ. Їхні основні зірки з цих видів спорту,

– сказав Гвоздик.

"Або якщо це бокс... По-перше, це має бути американець. А, по-друге, це повинен бути талановитий та популярний тут американець. Як Мейвезер, Тайсон – звичайно їх усі знають. Або бійці UFC. Сказати, що наші хлопці... Хтось, окрім Головкіна, Ковальова, Кличка… Усі інші, мені здається, серед пересічних громадян не дуже популярні", – додав боксер.

Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Гвоздика про повернення на ринг, ймовірний бій з російськими боксерами, стосунки з Усиком та Ломаченком читайте за посиланням.

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