Главный тренер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пропустит значительную часть подготовки команды к сезону. Причиной стал Лео Месси.

После того, как Месси устроил бунт в "Барселоне" и пытается покинуть команду, Гвардиола отправился в Испанию, чтобы уговорить его перейти в "Манчестер Сити".

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Однако такая ситуация может довольно дорого обойтись самому Гвардиоле. По сообщению Sky Sports, после возвращения в Англию его ожидает 14-дневная самоизоляция. Ведь власти Великобритании изменили правила в отношении путешествующих в Испанию.

При том что Гвардиола пока не вернулся из Испании. Кроме встречи с Месси, там он проводит отпуск и посещает семью.

Поэтому если Гвардиола таки вернется в понедельник, 31 августа, в Манчестер, то он до 13 сентября не сможет покинуть собственный дом. В это время его "Манчестер Сити" будет готовиться к сезону. Однако будут готовиться в клубе не все игроки. Часть из футболистов отправилась в свои сборные на матчи (среди них и украинец Александр Зинченко). И вернутся они все не раньше 9 сентября.

Кроме того, первый матч "МанСити" в АПЛ перенесли из-за выступлений команды в Финале восьми Лиги чемпионов. Поэтому первый матч в чемпионате команда проведет 21 сентября на выезде померится силами с "Вулверхэмптоном". К этому времени Гвардиола уже сможет руководить действиями игроков.