Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола пропустить значну частину підготовки команди до сезону. Причиною став Лео Мессі.

Після того, як Мессі влаштував бунт у "Барселоні" і намагається покинути команду, Гвардіола відправився до Іспанії, щоб вмовити його перейти у "Манчестер Сіті".

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Однак така поїзда може доволі дорого обійтися самому Гвардіолі. За повідомленням Sky Sports, після повернення до Англії на нього очікує 14-денна самоізоляція. Адже влада Великобританії змінила правила щодо подорожуючих в Іспанію.

При цьому що Гвардіола поки не повернувся з Іспанії. Окрім зустрічі з Мессі, там він проводить відпустку та відвідує родину.

Тож якщо Гвардіола таки повернеться в понеділок, 31 серпня, до Манчестера, то він до 13 вересня не зможе покинути власну домівку. В цей час його "Манчестер Сіті" готуватиметься до сезону. Однак готуватимуться в клубі не всі гравці. Частина з футболістів відправилася до своїх збірних на матчі (серед них і українець Олександр Зінченко). І повернуться вони усі не швидше 9 вересня.

Окрім того, перший матч "МанСіті" в АПЛ перенесли через виступи команди в фіналі восьми Ліги чемпіонів. Тож перший матч в чемпіонаті команда проведе аж 21 вересня – на виїзді поміряється силами з "Вулверхемптоном". До цього часу Гвардіола вже зможе керувати діями гравців.