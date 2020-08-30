Гвардіолу відправлять на карантин через Мессі, він пропустить підготовку "МанСіті" до сезону
Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола пропустить значну частину підготовки команди до сезону. Причиною став Лео Мессі.
Після того, як Мессі влаштував бунт у "Барселоні" і намагається покинути команду, Гвардіола відправився до Іспанії, щоб вмовити його перейти у "Манчестер Сіті".
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Однак така поїзда може доволі дорого обійтися самому Гвардіолі. За повідомленням Sky Sports, після повернення до Англії на нього очікує 14-денна самоізоляція. Адже влада Великобританії змінила правила щодо подорожуючих в Іспанію.
При цьому що Гвардіола поки не повернувся з Іспанії. Окрім зустрічі з Мессі, там він проводить відпустку та відвідує родину.
Тож якщо Гвардіола таки повернеться в понеділок, 31 серпня, до Манчестера, то він до 13 вересня не зможе покинути власну домівку. В цей час його "Манчестер Сіті" готуватиметься до сезону. Однак готуватимуться в клубі не всі гравці. Частина з футболістів відправилася до своїх збірних на матчі (серед них і українець Олександр Зінченко). І повернуться вони усі не швидше 9 вересня.
Окрім того, перший матч "МанСіті" в АПЛ перенесли через виступи команди в фіналі восьми Ліги чемпіонів. Тож перший матч в чемпіонаті команда проведе аж 21 вересня – на виїзді поміряється силами з "Вулверхемптоном". До цього часу Гвардіола вже зможе керувати діями гравців.