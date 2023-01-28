Манчестер Сити – Арсенал 1:0

Гол: Аке, 64.

В Кубке Англии наступило время матчей 1/16 финала. Центральный поединок этой стадии был вынесен на пятницу, поскольку между собой встречались действующие лидеры АПЛ, пишет 24 канал.

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Арсенал уехал в гости в Манчестер Сити. Для команд это была первая встреча в сезоне, потому что их игра первого круга чемпионата была перенесена. Таким образом, украинец Александр Зинченко имел возможность впервые сыграть против своей бывшей команды.

Оба тренера применили ротацию, поэтому наш защитник начал игру со скамейки запасных, уступив место у основанию Терни. Сити и Арсенал не имели много моментов до перерыва, но уже в середине второго тайма манкунианцы повели в счете.

Все решил гол защитника

Альварес дальним выстрелом попал в штангу. Мяч достался Грилишу, выведшему на ударную позицию Аке. Голландец бильярдным ударом поразил ворота Тернера. Сразу после этого гола на поле вышел Зинченко.

Интересный факт. Натан Аке вышел на левом фланге, где раньше играл Зинченко. Именно у Александра голландец выиграл конкуренцию, как и Жоау Канселу.

С выходом украинца, а также Эдегора и Мартинелли существенно оживил игру Арсенала в нападении. Однако Сити играл надежно в обороне, Ляпорт и Аканджи закрывали воздух. А когда у гостей появлялись шансы, им не хватало реализации.

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Таким образом, Арсенал вылетает еще с одного Кубка и теперь может сконцентрироваться на АПЛ и Лиге Европы. В свою очередь Манчестер Сити выходит в 1/8 финала турнира и своего соперника узнает через несколько дней.

Как забивал Натан Аке: