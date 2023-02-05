26-річний лівий захисник виступав за "містян" з червня 2017-го по липень 2022-го років. Олександр Зінченко провів у футболці МанСіті 128 матчів, у яких відзначився 2 голами та 12 асистами.

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Гвардіола: Багато років люди казали, що ми слабкі"

Пеп Гвардіола використовував українця на лівому фланзі захисту. Хоча Зінченко не отримував багато ігрової практики за ці 5 років, але мав дуже теплі стосунки з іспанським наставником. Це підтверджує те, що Гвардіола пригадав Зіну в одному зі своїх теперішніх інтерв'ю, коли Олександр вже виступає за Арсенал.

"Багато років люди казали, що ми слабкі. Після того, як ми виграли лігу зі 100 очками, люди сказали, що ми слабші. По-перше, я цього не визнаю. По-друге, якби я це сказав, то визнав би, що мої гравці недостатньо хороші. Я ніколи не розумію тренерів, які кажуть, що команда погана і їй потрібно сім нових гравців. Я маю з ними поговорити, я повинен їх тренувати", – сказав Пеп.

"Ми багато років грали з Олександром Зінченком на цій позиції, коли він був 10-м номером"

"Усі гравці хороші. Якщо ми зможемо грати за нашою системою, в яку ми віримо, окремі гравці будуть рости. Тому я не визнаю, що гравці погані. Звичайно, вони хороші. Моя робота – зробити так, щоб вони почувалися добре, грали добре і розвивалися", – додав іспанський тренер МанСіті.

Гвардіола поставив у приклад своїм теперішнім футболістам Зінченка, який грав на лівому фланзі оборони, але міг легко закривати позицію у центрі поля.

Здатність виходити у півзахист з оборони? У нас є гравці, які можуть діяти всередині. На фланзі, ймовірно, може тільки Серхіо Гомес. Але у нас опорним хавбеком грав Фабіан Делф і набрали 100 очок. Ми багато років грали з Олександром Зінченком на цій позиції, коли він був 10-м номером. Якщо всі відкриті й кажуть, що можуть це зробити, то це не проблема,

– відповів тренер "містян".

До слова. У МанСіті лише один футболіст, який грає на лівому фланзі захисту. Цим гравцем згаданий Гвардіолою Серхіо Гомес. Також у "містян" на цій позиції грає Бенджамін Менді, який відновлюється після травми коліна.

Відзначимо, що усю свою кар'єру у МанСіті Зінченко провів під керівництвом Гвардіоли.

Зінченко після відходу в Арсенал вже навіть провів одну гру на "Сіті оф Манчестер" проти колишнього клубу. Той поєдинок у Кубку Англії закінчився мінімальною поразкою "канонірів" 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі забив Натан Аке на 64-й хвилині другого тайму.

Колишній клуб Зінченка МанСіті та нинішня команда Олександра Арсенал борються за чемпіонство в АПЛ у сезоні-2022/2023. "Каноніри" випереджають "містян" на 5 балів – 50 проти 45-ти у синього Манчестера. В обидвох клубів рівна кількість зіграних матчів – по 20 поєдинків.