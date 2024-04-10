Манчестер Сити дважды выходил вперед в счете по ходу поединка в Мадриде. Однако даже трех голов в ворота Андрея Лунина не хватило английскому клубу, чтобы закончить выездной матч победой.

Интересно Тренер Реала сменил риторику: Анчелотти оценил игру Лунина, который пропустил 3 гола от МанСити

Почему МанСити упустил победу над Реалом

За 10 минут до конца основного времени Федерико Вальверде спас Реал от домашнего поражения. Гол уругвайца сравнял цифры на табло и стал последним в первой встрече клубов в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 3:3.

После поединка главный тренер МанСити Пеп Гвардиола рассказал, как сопернику удалось свести игру вничью. Наставник "горожан" выделил фактор трибун "Сантьяго Бернабеу".

Это "Бернабеу", друг мой. Вы из Англии, не понимаете, что такое "Бернабеу". Было много атак с обеих сторон, много ошибок. Но если вы делаете вид, что приезд на "Бернабеу" против Реала в Лиге чемпионов означает стабильные 90 минут – вы ошибаетесь. Контролировать игру на "Бернабеу" невозможно,

– заявил Гвардиола.

Однако коуч МанСити заверил, что в ответном матче уже его команда будет иметь преимущество в виде родных трибун "Этихад", которые будут заполнены болельщиками. Гвардиола уверен, что фанаты МанСити помогут его команде забить в ворота Реала.

Важно! Ответный матч между МанСити и Реалом состоится 17 апреля в Манчестере. Начало четвертьфинала Лиги чемпионов в 22:00 (по киевскому времени). Победитель этой встречи выйдет в полуфинал ЛЧ.

Испанский период в жизни Пепа Гвардиолы