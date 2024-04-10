Гості із Англії були близькими до сенсаційної виїзної перемоги 2:3. Але гол Федеріко Вальверде зрівняв цифри на табло та вирвав для Реала нічию 3:3. Команди видали вогняний матч, інтрига якого збережена на усі сто.

До теми Контролювати гру неможливо, – Гвардіола розповів, як "Бернабеу" зіграв на користь Реала

Гвардіола оцінив оновлений стадіон Реала

Головний тренер МанСіті Пеп Гвардіола поділився враженнями від гри на оновленому стадіоні Реала. Іспанський фахівець не приховує свого захоплення від "Сантьяго Бернабеу". Однак навіть у цьому розкішному стадіоні тренер знайшов один мінус.

Мова йде про газон мадридської арени, від якого футболісти МанСіті залишились не в захваті.

Не зрозумійте мене неправильно: цей стадіон вражає, неймовірна робота. Я не був сьогодні (9 квітня – 24 Канал) на газоні, але мої футболісти говорили про нього. Але не дозволяйте людям сприймати це неправильно, тому що я грав тут багато разів, у Реала завжди був килим. Зараз це не так, хоч і стадіон вражає. Роздягальні, все інше,

– заявив Гвардіола.

До слова, Пеп додав, що саме підтримка на "Сантьяго Бернабеу" допомогла Реалу звести гру внічию.

Зверніть увагу! Матч-відповідь між МанСіті та Реалом відбудеться 17 квітня на "Етіхад" у Манчестері. Початок о 22:00. Саме у цьому поєдинку визначиться один із чотирьох півфіналістів Ліги чемпіонів-2023/2024.

Нагадаємо, що Гвардіола добре знає, як виходити на футбольне поле у Мадриді. У футбольному минулому Пеп був гравцем Барселони, а вже після закінчення кар'єри футболіста очолював каталонський клуб. Тому приїзд у Мадрид для Гвардіоли вже далеко не перший у кар'єрі.