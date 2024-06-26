В среду, 26 июня, на Евро-2024 завершится групповая стадия. В одном из последних матчей дня один из фаворитов соревнования Португалия будет играть против новичка чемпионата Грузии, пишет 24 Канал.

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Последняя надежда для Грузии

Португальцы неплохо показали себя в первых двух играх и взяли максимальные шесть очков. И если против чехов у команды Мартинеса возникли проблемы, то Турцию лузитане почти не заметили.

Это позволило Роналду и компании досрочно занять первое место в группе. Последний тур превращается для Португалии на формальность и возможность поберечь игроков основы.

Грузины же имели немалые шансы набирать больше очков во встречах с турками и чехами. Чего только стоит супершанс в последнем матче в компенсированное время! В случае реализации выхода один на один подопечные Саньоля уже были бы в плей-офф.

А так шансы кавказцев на 1/8 финала ныне невелики. Для выхода дальше грузинам надо непременно побеждать Португалию. Учитывая немотивированность соперника, в это можно было бы поверить, но разница в классе между командами все же колоссальная.

Ориентировочные составы:

Грузия: Мамардашвили – Кашия, Кверквелия, Двали – Какабадзе, Меквабишвили, Кочорашвили, Цитаишвили – Давиташвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Португалия: Кошта – Семеду, Инасиу, А. Силва, Далот – Р. Невеш, Пальинья, Нуньес – Нету, Фелиш, Койсенсау

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Грузия – Португалия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Грузия – Португалия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.