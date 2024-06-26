У середу, 26 червня, на Євро-2024 завершиться групова стадія. В одному з останніх матчів дня один з фаворитів змагання Португалія гратиме проти новачка чемпіонату Грузії, пише 24 Канал.

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Остання надія для Грузії

Португальці непогано показали себе у перших двох іграх та взяли максимальні шість очок. І якщо проти чехів у команди Мартінеса виникли проблеми, то Туреччину лузітани майже не помітили.

Це дозволило Роналду і компанії достроково посісти перше місце у групі. Останній тур перетворюється для Португалії на формальність та можливість поберегти гравців основи.

Грузини ж мали чималі шанси набирати більше очок у зустрічах з турками та чехами. Чого тільки коштує супершанс в останньому матчі у компенсований час! У випадку реалізації виходу сам на сам підопічні Саньоля вже були б у плей-оф.

А так шанси кавказців на 1/8 фіналу нині невеликі. Для виходу далі грузинам треба неодмінно перемагати Португалію. Враховуючи невмотивованість суперника, в це можна було б повірити, але різниця у класі між командами все ж колосальна.

Орієнтовні склади:

Грузія: Мамардашвілі – Кашія, Кверквелія, Двалі – Какабадзе, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Цитаїшвілі – Давіташвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія.

Португалія: Кошта – Семеду, Інасіу, А. Сілва, Далот – Р. Невеш, Пальїнья, Нуньєс – Нету, Феліш, Койсенсау

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Грузія – Португалія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Грузія – Португалія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.