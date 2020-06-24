Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык поделился инсайдом о планах медиахолдинга "1+1 Media" на показ еврокубков.

Цыганык в авторской программе "Цыганык Live" рассказал, что группа телеканалов бизнесмена Игоря Коломойского хочет в будущем транслировать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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"Сезон еврокубков 2020/21 был в предыдущем пакете, то есть, его будут показывать те, кто выиграл предыдущий тендер [в Украине – телеканалы "Футбол 1/2/3"]. Из-за ситуации с карантином пока нет ясности, как будут проходить следующие сезоны Лиги чемпионов и Лиги Европы, со зрителями или без них. Есть много вопросов. Думаю, ближе к зиме УЕФА определится с тем, чтобы дать телекомпаниям предложения, начиная с сезона 2021/22", – сказал журналист.

Насколько я знаю, группа компаний "1+1" интересовалась возможностью принять участие в тендере, чтобы купить права на телепоказ матчей ЛЧ и ЛЕ. В принципе, эти планы не изменились. Сейчас мяч на половине поля УЕФА, они должны сформировать предложение и с ним выйти к телекомпаниям. Но интерес такой есть.

Кто сейчас транслирует еврокубки в Украине

В 2018 году телеканалы "Футбол 1/2/3" (входят в медиахолдинг "Медиа Группа Украина") получили права на трансляцию матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на сезоны 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.

Владельцем медиа-холдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.